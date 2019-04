A polícia realizou buscas domiciliárias e apreendeu documentos e equipamentos relacionados com a atividade criminosa.

A Polícia Judiciária deteve um homem pela prática continuada de crimes de burla informática e falsidade informática, com a utilização de pelo menos 22 cartões de crédito.



Em comunicado, a PJ adianta que a investigação da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) reporta-se a factos que tiveram início em 2017, "quando foram detetadas várias queixas de cidadãos relacionadas com uso indevido de dados dos seus cartões de crédito" que depois eram utilizados em plataformas de jogo 'online'.



O detido aguarda agora a aplicação de medidas de coação.