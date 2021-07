Sabe que os presidentes de câmara não ganham todos o mesmo?

Em ano de eleições autárquicas haverá milhares de candidatos à liderança dos 308 municípios portugueses – a que salário se estão a candidatar? Depende de quanto ganha o Presidente da República e de quantos eleitores tem o concelho que o autarca governa.



Os de Lisboa e do Porto, por exemplo, são os únicos cuja remuneração base vale 55% do salário bruto de 7.250,56 euros de Marcelo Rebelo de Sousa. Depois, é sempre a descer. Para o autarca de um concelho como Braga, com mais de 40 mil eleitores, o valor cai para 50%; o de Vieira do Minho, que tem entre 10 mil e 40 mil eleitores, leva 45%; e o de Barrancos, com menos de 10 mil, tem direito a 40%. Feitas as contas, e somadas as despesas de representação, isto significa uma remuneração entre 3.800 e 5.225 euros brutos por mês. Até aqui tudo simples, mas será que estes critérios, definidos por uma lei com 34 anos, fazem sentido? O representante dos autarcas e o diretor de um think tank sobre poder local dizem que não.



O primeiro problema tem a ver com a diferença entre o Portugal de 1987, quando o Estatuto dos Eleitos Locais foi desenhado, e o de 2021. “Historicamente Lisboa e Porto tinham mais população, mas essa razão já não se justifica”, aponta António Cândido de Oliveira, que lidera a Associação de Estudos de Direito Local e Regional.