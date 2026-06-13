Despiste de carrinha de clube de futsal provoca um morto e seis feridos em Mafra

Um jovem de 17 anos morreu, este sábado, num despiste de uma carrinha do Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube na zona de Milharado, no concelho de Mafra.



Uma carrinha do Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube despistou-se, na tarde deste sábado, na zona de Milharado, no concelho de Mafra Direitos Reservados

Ao que o Correio da Manhã apurou junto do CDOS de Lisboa, o acidente provocou sete vítimas, entre as quais um morto, um ferido grave e 5 feridos ligeiros. O ferido grave foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e as vítimas leves para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

O alerta para o acidente foi dado pelas 13h19, mobilizando um dispositivo de socorro composto por 14 veículos e 33 operacionais, entre bombeiros, elementos do INEM e da GNR.

As vítimas estão a ser, neste momento, transportadas para unidades hospitalares da região. O local permanece sob acompanhamento das autoridades para os trabalhos de socorro e investigação das causas do sinistro.