Além do material utilizado para a prática do 'poker' (designadamente, duas mesas próprias de jogo, cartas e fichas de apostas), foram apreendidas duas máquinas de jogo de fortuna e azar, uma máquina de apostas desportivas, 1.100 euros em numerário e 9,59 gramas de haxixe.



O valor total do material apreendido ultrapassa os nove mil euros, segundo a ASAE.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica ( ASAE ) desmantelou um casino ilegal que funcionava dissimuladamente num armazém do centro da cidade do Porto, apreendeu material no valor de nove mil euros e constituiu 19 arguidos.Em comunicado de hoje, a ADSE refere que a operação culminou uma investigação de cerca de três meses e sublinha que no momento da busca ao armazém "estava a ser desenvolvido jogo bancado" ('poker'), tendo sido identificados e constituídos arguidos 19 homens, com idades entre os 18 e 65 anos.