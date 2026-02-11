Deslizamento de terras provocado pelo mau tempo obrigou à retirada de 31 pessoas na Costa da Caparica

Também esta quarta-feira, um deslizamento de terras na estrada nacional 378 na Charneca da Caparica obrigou a retirar um condutor.
Mais de 30 pessoas foram esta quarta-feira retiradas de prédios na Costa da Caparica, em Almada, devido a um deslizamento de terras, que não causou vítimas, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal.
Deslizamento de terras obriga à retirada de 31 pessoas na Costa da CaparicaAndré Furna/CMTV
"A arriba que está junto destes prédios está a ter movimentos e cerca das 03h38, uma pedra de dimensões significativas deslizou e atingiu o número 3 da Rua João Azevedo. Esta situação obrigou à retirada de 31 pessoas que foram entretanto encaminhadas para equipamentos da autarquia e para casa de familiares, adiantou a fonte.
Também hoje, pelas 06h16, um deslizamento de terras na estrada nacional 378 na Charneca da Caparica, também em Almada, obrigou a retirar o condutor, que não sofreu ferimentos, de uma viatura que ficou imobilizada na via.