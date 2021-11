Secretário-geral do PSD começa a ser julgado na véspera das diretas

De nada valeu a José Silvano, deputado e secretário-geral do PSD, garantir, em julho de 2020, ao Ministério Público nunca ter pedido à sua colega de bancada, Maria Emília Cerqueira, para lhe marcar presença no plenário. "Até ao fim tentarei provar - com provas evidentes - que nunca pedi para me registar a presença, só pedi para aceder", declarou José Silvano, quando foi interrogado como arguido.



Apesar de todas as explicações dadas, o secretário-geral e a deputada acabaram acusados por dois crimes de falsidade informática no caso das "presenças fantasma" no plenário. O julgamento vai arrancar a 26 de novembro, no Juiz 14 da Instância Local Criminal de Lisboa, precisamente um dia antes da eleições diretas no PSD, entre Rui Rio e Paulo Rangel.

A acusação do Ministério Público, da autoria da procuradora Andrea Marques - a mesma que mandou a PSP vigiar jornalistas - refere que em dois dias do mês de outubro de 2018, a deputada Emília Cerqueira, sabendo que José Silvano "não se encontrava no Parlamento", introduziu as credenciais de acesso do secretário-geral do PSD no sistema informático do plenário, fazendo com que o sistema contabilizasse duas presenças. Primeiro, no dia 18 e outubro de 2018 e, depois, a 24.