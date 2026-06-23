Ventura diz que Montenegro travou negociações da ministra do Trabalho com o Chega sobre a descida da idade da reforma

Sobre um possível chumbo do Orçamento de Estado por parte do Chega, Ventura disse que "é necessário esperar", uma vez que "ainda estamos muito longe". Por outro lado, o político refutou realização de eleições.

O líder do Chega, André Ventura, esteve esta segunda-feira no 'Grande Jornal' da CMTV numa entrevista exclusiva para justificar o voto contra do partido no Pacote Laboral.



André Ventura na CMTV Radar

"A senhora ministra do Trabalho assumiu que, entre as várias coisas que estava a negociar com o Chega, estava a descida da idade da reforma para os 65 anos, mas depois o primeiro-ministro desautorizou a ministra do trabalho", revelou o líder do Chega. "Isso não é muito sério em termos de negociação [...] só disse [Montenegro] na quinta-feira à noite que não ia descer a idade da reforma", acrescentou.

Questionado sobre o que mudou em 12 horas, para a mudança de negociação para chumbo do pacote laboral, Ventura afirmou que "o PS e o PSD habituaram-se a venderem-se de qualquer maneira", deixando para "o CDS e a Iniciativa Liberal para serem a muleta do Governo".

O líder do Chega reforçou ainda que a lei "estava mal feita" e que "a idade da reforma tinha de descer", garantindo ainda que o partido é contra o outsourcing e questionou: "Onde é que o PSD é de direita? O próprio PSD diz que é de esquerda, de centro esquerda há 10 anos". "Não tenho nada contra a Assunção Esteves, mas acho imoral quem ganhe 7 ou 8 mil euros", apontou ainda o líder do Chega.

Sobre um possível chumbo do Orçamento de Estado por parte do Chega, André Ventura disse que "é necessário esperar", uma vez que "ainda estamos muito longe". Por outro lado, o político refutou a vontade de realização de eleições.

Recorde-se que o Chega chumbou o pacote laboral proposto pelo Governo, na passada sexta-feira.