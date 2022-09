Deputado vai pagar para ter sala para receber eleitores

Firmino Pereira, deputado do PSD eleito pelo Porto, abre em Gaia esta segunda-feira um espaço de atendimento aos eleitores. Vai pagá-lo do seu bolso.

As segundas-feiras são dias de "contacto com a população" na agenda dos deputados. Isso significa que não há trabalhos na Assembleia da República e que os parlamentares ficam nos círculos por onde são eleitos para reunir com eleitores ou visitar associações. Mas, se está previsto que esse trabalho de proximidade faça parte das tarefas dos deputados, não há nenhum apoio ou local específico para que aconteça.