O que aí vem no parlamento: escalada de preços, eutanásia e muito mais

Custo de vida, novo Orçamento, valores fixos no gás, eletricidade e combustíveis, higiene menstrual: a agenda parlamentar vai estar cheia já no arranque.

Os portugueses sentem o peso da inflação na carteira e o parlamento vai voltar ao trabalho com o tema em cima da mesa. O pontapé de saída da rentrée parlamentar vai ser dado por António Costa, que deve anunciar o pacote de combate ao aumento dos preços nas jornadas da bancada socialista, em Leiria, no dia 11 de setembro. Quando o fizer, já terá na Assembleia da República a proposta do PSD para um Programa de Emergência Social de resposta à subida do custo de vida.