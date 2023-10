Sérgio Júnior foi detido nesta terça-feira pela PSP no âmbito de uma investigação por tráfico de droga e posse ilegal de armas.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Deputado municipal do Chega de Braga detido em caso de tráfico de droga

O segundo deputado do Chega à Assembleia Municipal de Braga, Sérgio Júnior, foi detido nesta terça-feira pela PSP no âmbito de uma investigação por tráfico de droga e posse ilegal de armas, avança o jornal Público. Contactada pela Lusa, a assessoria de imprensa do Chega remeteu para mais tarde uma reação.



DR

"Estamos a recolher elementos para percebermos o que se passou e só depois teremos uma reação", disse aquela fonte.

Sérgio Júnior foi detido na terça-feira pela PSP de Braga, no âmbito de um inquérito em investigação por tráfico de substâncias e métodos proibidos.

A PSP deu cumprimento a um mandado de busca domiciliária e busca não domiciliária na cidade de Braga, de que resultou a detenção daquele deputado municipal.

Da operação, resultou ainda a apreensão de uma pistola, um bastão extensível, uma soqueira, uma arma elétrica e 38.105 euros.

"Foram ainda apreendidos vários comprimidos e ampolas injetáveis de substâncias esteroides androgénios anabolizantes (substâncias dopantes), bem como diverso material utilizado na administração deste tipo de substâncias", refere um comunicado da PSP.

O detido, de 51 anos, vai ser hoje presente ao Tribunal de Braga para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

A Lusa tentou ainda ouvir o líder da distrital de Braga do Chega, Filipe Melo, também deputado municipal, mas sem sucesso.



Com Lusa

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana