Pedro Rodrigues, ex-líder da JSD e deputado do PSD, revelou na sua página pessoal de Facebook que tem um "problema de alcoolismo".Rodrigues foi o primeiro subscritor de uma iniciativa de um grupo de deputados do PSD que pediu uma consulta popular sobre a eutanásia, e esta quinta-feira já tinha recusado que a sua iniciativa tivesse como objetivo a criação de divisão interna no PSD.O deputado revelou o problema de alcoolismo no Facebook. "Sim tenho um problema de alcoolismo. É um tema que apenas diz respeito à minha intimidade e à minha família. Tenho vivido esse tema com o firme apoio da minha mulher e da minha família. Decidi hoje assumi-lo porque além do sofrimento pessoal em que estou mergulhado tenho sofrido ataques pessoais inaceitáveis", escreveu na sua página pessoal de Facebook. "A ideia de que não posso assumir uma posição política de princípio, porque alguém considera que não sou capaz é algo que me repugna profundamente. Não estarei hoje na Assembleia da República como devia. Peço desculpa aos que acreditam em mim. Mas não consigo fazê-lo... Estarei junto dos meus sempre... Mas jamais deixarei de lutar intransigentemente por aquilo em que acredito..."Pedro Rodrigues afirmou à Lusa ter assistido "com profunda surpresa" às palavras de Adão Silva, que considerou o pedido de referendo um "exercício inconsequente".Em resposta a Adão Silva, o primeiro subscritor da iniciativa escreveu uma nota à agência Lusa: "Vejo que alguns estão a tentar conduzir esta questão para o espaço da divisão interna, pois eu considero que este tema se centra no plano dos princípios. Não há divisão interna tal como não há seguidismo no PSD".