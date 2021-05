Deputado do Bloco de Esquerda acusado de violência doméstica

O deputado e candidato do BE à Câmara Municipal de Gaia, Luís Monteiro, é acusado de agressão por uma mulher com quem teve uma relação. Bloco diz que não tinha conhecimento de acusações de violência doméstica dentro do partido.

Os rumores começaram a espalhar-se pelo Twitter no 25 de Abril, com vários alegados militantes do Bloco de Esquerda a anunciarem a sua desfiliação do partido na sequência de um caso de violência doméstica que a cúpula do partido teria tentado esconder. Esta terça-feira, Catarina Alves denunciou que foi vítima de violência doméstica por parte do deputado Luís Monteiro, o candidato do partido à liderança da Câmara Municipal de Gaia.