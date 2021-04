Demitiu-se Manuel Couto, general líder do SIRESP

O presidente do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal entregou a sua renúncia ao cargo a Eduardo Cabrita no final de março, invocando "razões pessoais". Contrato em vigor com Altice acaba no final de junho e deverá ditar o fim da rede de emergência.

O jornal refere que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já terá falado com o presidente do SIRESP, que entregou a renúncia ainda no final de março, mas a saída do cargo, que deverá ser formalizada no final de abril, não foi ainda confirmada pelo Ministério da Administração Interna.Esta quarta-feira, o presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, admitiu o fim da rede de emergência a "30 de junho", data que marca o fim do contrato em vigor com o SIRESP. "O que eu posso dizer é que estamos a dois meses e meio do fim do contrato", afirmou numa conversa com a Lusa e o Diário de Notícias, quando questionado sobre o tema do SIRESP, do qual a dona da Meo é fornecedora de serviços.

"Não temos qualquer tipo de contacto por parte do SIRESP" e, "neste momento, com esta curta já distância, dois meses e meio, com um contrato desta complexidade, com os meios técnicos e humanos que envolve, eu diria que já estamos em cima da hora", salientou o gestor.

"Do que depende da Altice Portugal, a mim parece-me que o SIRESP vai acabar no dia 30 de junho de 2021 [último dia do contrato]", uma vez que não há "de facto em cima da mesa uma perspetiva de continuidade, de negociações contratuais", considerou.

Segundo o Diário de Notícias, o general Manuel Couto foi alertado para este problema do contrato quando tomou posse do cargo e no passado mês de março foi apresentado um memorando com o reforço desse alerta.