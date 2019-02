"Acredito que com a Aliança é que vai ser...vamos encontrar a plena democracia participativa", afirmou, numa breve intervenção, escutada com atenção pelos delegados, crítica das decisões do atual governo relativamente aos cidadãos portadores de deficiência.



O I Congresso da Aliança, liderado por antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, começou hoje e termina no domingo, em Évora.

A criação de condições de igualdade para cidadãos com deficiência foi hoje tema de debate no congresso da Aliança , que decorre em Évora, através do delegado invisual Gilberto Peixoto.Gilberto Peixoto subiu à tribuna auxiliado por um galgo, que esteve deitado aos seus pés durante todo o tempo da intervenção, para apelar à criação de condições de igualdade para os cidadãos com deficiência.