Ordem dos Advogados diz que liberdade de imprensa é "circunscrita por limites impostos por (...) bens jurídicos de igual ou superior dignidade constitucional".





A Ordem dos Advogados considera que a divulgação de vídeos do interrogatório a arguidos do processo Operação Marquês "abala os fundamentos do Estado de Direito Democrático" e "viola flagrantemente os direitos, liberdades e garantias constitucionalmente protegidos dos arguidos".



O Bastonário da Ordem dos Advogados e a Comissão dos Direitos Humanos, Questões Sociais e Assuntos da Natureza lançaram um comunicado onde criticavam as imagens divulgadas pela SIC nas peças O Confronto e Merci, monsieur, referentes à Operação Marquês e ao Inquérito à queda do Universo BES. As imagens foram igualmente divulgadas pela SÁBADO e pela CMTV.



Segundo o comunicado, estas peças jornalísticas contribuem "para julgamentos populares totalmente desaconselháveis em sociedades democráticas saudáveis, ausentes de um contraditório capaz de formar uma opinião crítica".



O comunicado continua referindo que a "liberdade de imprensa garante, obviamente, que matérias de interesse público sejam objecto de divulgação e análise pelos órgãos de comunicação social, e de debate público", práticas que contribuem para a "transparência da vida em sociedade".



Mas, no entender da Ordem dos Advogados, a liberdade de imprensa é "circunscrita por limites impostos por outros interesses e bens jurídicos de igual ou superior dignidade constitucional", entre os quais os "direitos fundamentais dos sujeitos do processo penal".



O comunicado prossegue, lendo-se que " existindo Lei em vigor, a mesma tem de ser cumprida. E uma violação de lei impõe, para reafirmação do império do Direito e para restabelecimento da paz social, que seja perseguida e sancionada", referindo-se à transmissão das imagens onde é possível ver o depoimento de Ricardo Salgado, Zeinal Bava, Henrique Granadeiro ou José Sócrates.



No comunicado do bastonário pode ainda ler-se uma crítica à deontologia da SIC: "A deontologia profissional do jornalista imporia sempre que a divulgação de informações relativas a processos criminais em curso não fosse filtrada unicamente por critérios, também eles jornalísticos, daquilo que se considera ser de interesse público". É ainda criticado o facto de não ser permitido à população civil "o acesso à integralidade das provas da mesma e igual natureza que possam infirmar ou mitigar as consequências que intelectualmente se retiram da escolha e decisão jornalística".



O comunicado termina com a Ordem dos Advogados, e a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados a "repudiar o sucedido, dadas as consequências nefastas que tem no equilíbrio dos interesses em presença".