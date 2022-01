Debate. Rio apresenta mudança, Costa aponta dedo a um PSD 'perigoso'

António Costa deu uma novidade no debate com Rui Rio. Está fora de hipótese um diálogo à esquerda. Caso não tenha a maioria absoluta que quer, Costa explicou que só põe duas hipóteses: governar em minoria como António Guterres com acordos parlamentares para que o PSD viabilize orçamentos ou fazer uma eco-geringonça com o PAN. E por quê? Porque António Costa vai insistir no Orçamento que foi chumbado por BE e PCP (mas não pelo PAN). Aliás, Costa fez mesmo questão de levar o documento para o estúdio montado no Cineteatro Capitólio e de o mostrar no final do debate.

Rui Rio aproveitou a deixa para apelar ao voto na mudança. E foi eficaz a passar a ideia de que os resultados serão sempre os mesmos se se continuar a usar a mesma receita. Uma mensagem eficaz para quem está descontente.

O vencedor