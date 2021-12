Daniel Sampaio e Pedro Strecht vão investigar abusos de menores na Igreja

O coordenador da comissão independente que vai investigar a história dos abusos sexuais de menores na Igreja Católica em Portugal, o pedopsiquiatra Pedro Strecht, anunciou esta quinta-feira quem vai fazer parte da sua equipa. Entre os nomes apresentados estão o do antigo ministro da Justiça Álvaro Laborinho Lúcio, o psiquiatra Daniel Sampaio, a socióloga Ana Nunes de Almeida, a assistente social Filipa Tavares e a cineasta Catarina Vasconcelos.



Na conferência de imprensa em que apresentou a equipa, o coordenador apelou a todos os que tenham sido vítimas destes "crimes hediondos" que se cheguem à frente para que "relatem, finalmente e sem medo, o que lhes aconteceu". A composição da comissão foi apresentada na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, bem como os princípios orientadores do trabalho a desenvolver a partir do início de janeiro de 2022.



Durante a conferência, o pedopsiquiatra reforçou que a equipa pode vir a ser composta por mais elementos que se considerem essenciais para levar a cabo as deligências. "A Comissão definirá o seu tempo e método de atuação, com recolha e tratamento de depoimentos, informação documental e outros dados de relevo obtidos através de metodologias distintas, bem como elaboração e apresentação pública de um Relatório, balizando-o durante o ano civil de 2022 (de janeiro a dezembro), salvo o surgimento de condicionantes de exceção que poderão vir a ditar o alargamento deste prazo", disse Strecht, citado pelo Observador.



A criação de uma comissão nacional para reforçar o atendimento dos casos de alegados abusos sexuais e o seu acompanhamento a nível civil e canónico foi anunciada em Fátima, no dia 11 de novembro, no final da Assembleia Plenária do episcopado. A CEP referiu, na ocasião, que a comissão irá "reforçar e alargar o atendimento dos casos [de abusos sexuais] e o respetivo acompanhamento a nível civil e canónico e fazer o estudo em ordem ao apuramento histórico desta grave questão".



O presidente da CEP, José Ornelas, disse no final da reunião que os bispos não receiam a investigação sobre abusos sexuais na Igreja. "Temos muita pena e custa-nos muito tratar estas coisas [abusos sexuais], como qualquer família que tratasse de um problema destes, mas não temos medo e temos todo o interesse em esclarecer tudo isto", afirmou José Ornelas.



Segundo a CEP, a "Igreja [católica] continua a enfrentar esta questão com seriedade, quer quanto ao apoio e acolhimento das vítimas, quer quanto à prevenção e formação" e reconhece o "trabalho das comissões diocesanas, constituídas especialmente por leigos qualificados em várias áreas como o Direito, a Psiquiatria e a Psicologia".