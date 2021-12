Igreja em Espanha lança mega investigação a suspeitas de pedofilia

Denúncias foram recolhidas pelo jornal El País que as enviou ao Vaticano e à Conferência Episcopal de Espanha. Chegaram a 1.237 vítimas, mas admitem que podem ser largos milhares.

