Memes da política nacional

Das sátiras de Rafael Bordallo Pinheiro no final do século XIX, contra o Rei e a favor da República, aos memes da internet vão quase 150 anos de distância, mas a relação entre humor e política não mudou assim tanto, antes evoluiu naturalmente. Alexandre Martins tem 45 anos e começou a interessar-se, primeiro, pelo humor escrito, antes de se render às imagens. Woody Allen e Monty Pythons foram - são - as primeiras influências.



O acesso à internet há 20 ou 30 anos não era o mesmo de hoje, por isso começou por fazer algumas colaborações para o jornal humorístico Inimigo Público e para a revista GQ. "Não era para ganhar dinheiro, era pela piada da coisa. Há três anos comecei com as imagens, mas continuo sem ganhar nada com isto", diz Alexandre, jornalista de profissão.







As imagens que refere são os famosos memes, "unidade de informação cultural difundida pela imitação", segundo a Enciclopédia Britânica. A expressão vem do grego mimema, imitado. Cada meme que Alexandre Martins partilha no Facebook é feito no telemóvel, com aplicações preparadas para montagens e tratamento de imagem. "Como estou muito atento à realidade, surge uma ideia e em 10 ou 15 minutos partilho. Não perco muito tempo", garante.