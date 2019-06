Interdição dos banhos em praias do Algarve levantada

Inicialmente, no domingo, a restrição foi imposta apenas na praia de Faro, mas a "mancha" de microalgas deslocou-se para oeste e a restrição foi estendida, já na segunda-feira, a toda a faixa entre as praias de Faro e da Rocha Baixinha, no concelho de Albufeira, em que se incluem também todas as praias de Vilamoura (concelho de Loulé).