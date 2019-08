Cumprimos ou #Com Primos? O divertido mundo dos cartazes da Iniciativa Liberal

As eleições legislativas acontecem a 6 de outubro, mas entretanto começam a surgir os primeiros cartazes. Depois da inspiração no cinema, a Iniciativa Liberal volta a picar o PS: desta vez, aludindo ao familygate.

Na Circunvalação, à saída da Via Norte (entre a VCI do Porto e a Maia), o partido instalou um cartaz mesmo ao lado do cartaz do PS. Nele, António Costa sorri e ao lado, lê-se: "#Cumprimos. Mais emprego. Menos precariedade".





A hashtag serviu de inspiração à Iniciativa Liberal, que contrapôs com "#Com Primos e outros familiares no governo. Mais impostos. Menos serviços públicos."





Três Cartazes à Beira da Estrada:



ANDAM HÁ 40 ANOS A AUMENTAR IMPOSTOS



VAIS CONTINUAR A VOTAR NELES?



VOTA INICIATIVA LIBERAL pic.twitter.com/1S92MHxq6a — Iniciativa Liberal (@LiberalPT) May 4, 2019

Antes desta interpretação humorística, o partido presidido por Carlos Guimarães Pinto já tinha instalado junto ao Aeroporto, à entrada de Lisboa, três cartazes inspirados no filme Três Cartazes à Beira da Estrada, de Martin McDonagh e que valeu o Óscar a Frances McDormand e Sam Rockwell. Se no filme uma mãe se queixa da polícia por não ter resolvido o homicídio da filha, a Iniciativa Liberal usou-os para acusar o Governo de aumentar impostos há 40 anos.