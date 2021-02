Creches cobram mensalidades aos trabalhadores essenciais

A baixa covid de Sofia terminou na mesma altura em que todos os estabelecimentos de ensino encerraram pela segunda vez, por causa da pandemia – a 22 de janeiro. Com o estatuto de família monoparental, cuida a tempo inteiro da sua filha de dois anos, a profissional de saúde pensou que tudo se passaria como no primeiro confinamento. "Apresentei o papel da Segurança Social, para ficar a receber 66%", conta à SÁBADO.



Mas as coisas não correram como esperava: os recursos humanos do hospital onde trabalha, na zona de Lisboa, recusaram o papel e informaram-na que tinha de pôr a filha numa das instituições de acolhimento designadas pelo Estado. Mal sabia a enfermeira que estava prestes a iniciar um braço de ferro que só terminaria esta quinta-feira, 25 de fevereiro.



Contudo, não foi só a sua entidade empregadora que a surpreendeu. Sofia acabaria por descobrir que há instituições, nomeadamente creches e IPSS, que estão a cobrar aos trabalhadores essenciais uma mensalidade para acolherem os seus filhos. A profissional de saúde ficou incrédula. "Isto é tudo imoral", considera.