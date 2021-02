Festivais: 'Não podemos esperar até à imunidade de grupo para abrir'

A Direção-Geral da Saúde (DGS) tem participado em reuniões com as empresas promotoras de espetáculos e eventos culturais, juntamente com elementos dos ministérios da Cultura e da Saúde, com o objetivo de estudar soluções para a retoma dos concertos e festivais de verão, "quando for possível", mesmo durante a pandemia.



Álvaro Covões, diretor da promotora de eventos Everything Is New, diz à SÁBADO que a Direção-Geral da Saúde "deu luz verde para se avançar para os eventos piloto" que possam permitir um ensaio prático para perceber como se pode voltar aos eventos de forma segura.



A DGS mostrou interesse em avançar para os eventos piloto, mas ainda não há decisões de como estes podem ser realizados e que estratégias se podem adotar, por enquanto. Até porque enquanto as salas estiverem proibidas de abrir, não se podem fazer esses eventos teste, relembra Covões. "O modelo não está fechado. Ainda estamos a trabalhar com as autoridades e o Governo", refere, afirmando ainda que nem sequer há uma data para quando se pode dar início a esses testes. "O que aqui é positivo é a intenção de encontrar soluções para um setor que precisa de recuperar a atividade rapidamente. Não podemos esperar até à imunidade de grupo para abrir."