Covid-19: Vereador da câmara e administrador das Águas de Gondomar infetados e confinados

O diretor-geral das Águas de Gondomar, Jaime Martins, e o vereador do Ambiente da câmara local, José Fernando Moreira, estão infetados com covid-19 e confinados, disse hoje à Lusa fonte da autarquia.

No caso de Jaime Martins, soube estar infetado na segunda-feira, tendo sido "de pronto a situação comunicada aos colaboradores que estiveram em contacto com ele e se avançado para os testes de despistagem, pagos pela empresa, que deram todos negativo", explicou à Lusa fonte das Águas de Gondomar.

O administrador está desde essa data em "casa" enquanto os "cerca de 10 colaboradores testados retomaram o trabalho, com a recomendação da parte da empresa de que mantenham os procedimentos de prevenção", acrescentou a fonte.

A empresa Águas de Gondomar, desde que foi a declarada pandemia, "tem a maior parte dos colaboradores em teletrabalho", disse.

No caso da Câmara de Gondomar, "o vereador, assintomático, pediu para ser testado após ter conhecimento do resultado positivo" de Jaime Martins, com quem se reúne com frequência no âmbito das suas funções, uma vez que detém os pelouros do Ambiente e espaços verdes, Mercados e feiras promocionais, Proteção animal / Florestas e recursos naturais, informou o gabinete de comunicação da autarquia.

"Uma vez conhecido o resultado, positivo, do teste, o vereador ficou em confinamento, na sua residência", disse.

De igual modo, "foram testados e colocados em quarentena todos os funcionários da autarquia que contactam diretamente com o vereador", bem como outros de "menor contacto", estando a autarquia a "aguardar pelo resultado dos testes feitos na terça e quarta-feira", acrescentou a fonte.

"São mais de 20 os colaboradores a aguardar resultado", sublinhou.

Os testes decorreram da Centro de Saúde de Gondomar e foram suportados pela autarquia, disse ainda a fonte.

Portugal contabiliza pelo menos 1.852 mortos associados à covid-19 em 62.126 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).