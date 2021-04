Johnson & Johnson. Portugal continuará a vacinar menores de 60 anos

A Direção-Geral da Saúde, o Ministério da Saúde e o Infarmed garantiram esta quarta-feira que "há condições para manter" a administração da vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson, não suspendendo a administração da vacina a menores de 60 anos como aconteceu para a vacina da AstraZeneca.





Na conferência de imprensa, em que estiveram presentes a ministra da Saúde, Marta Temido, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, o presidente do Infarmed, Rui Ivo, e o coordenador da task-force para a Vacinação, Henrique Gouveia e Melo, foi comunicado que Portugal já completou a vacinação em mais de 7% da população, com mais de 2 milhões de portugueses a já terem recebido pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19.





<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/__fdBOOJTOc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>





"Vamos agora ter uma fase com maior disponibilidade de vacinas", afirma Marta Temido, que indicou que a população com mais de 60 anos terá pelo menos uma dose da vacina até ao final de maio e prevendo "mais de 100 mil vacinações por dia" a partir da próxima semana e que foram administradas mais de 120 mil doses da vacina só no passado sábado, o que demonstra a atual capacidade do sistema de vacinação.



A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, comunicou depois um plano que passa por quatro fases da vacinação: a capacidade de fabricar vacinas, o seu licenciamento, as regras implementadas pelas autoridades de saúde e a operacionalização da vacinação, e apontando que a faixa etária entre os 70 e 79 anos é agora a prioridade, seguida da faixa dos 60 aos 69 anos, "e assim sucessivamente".



Graça Freitas indica também que doentes oncológicos, que estão a realizar quimioterapia ou radioterapia, serão uma prioridade, tal como pessoas em situação de transplantação, imunodepressão, doenças neurológicas e epilepsia refratária. Doentes com patologias mentais como a esquizofrenia também vão entrar na lista de prioridades. Para trás ficam doentes com obesidade e diabéticos tipo II, que vão ser vacinados de acordo com a faixa etária.



O coordenador da task-force, almirante Gouveia e Melo, previu que, durante os próximos quatro meses, seja expetável um ritmo de vacinação acima das 100 mil doses administradas por dia - sete dias por semana durante cerca de quatro meses.



O presidente do Infarmed, Rui Ivo, avançou depois que existem duas vacinas em avaliação atualmente - a alemã da Curevac e a norte-americana da Novavax. Sobre a vacina da AstraZeneca, o responsável da Autoridade do Medicamento diz que a entidade está "a avaliar em maior detalhe a informação recebida", que poderá ser conhecida na próxima sexta-feira através da Agência Europeia do Medicamento.



Quanto à vacina da Jansen, da Johnson & Johnson, Rui Ivo apontou que os casos de coágulos no sangue em vacinados são "mesmo muito raros" e que é necessária uma "maior atenção" para a utilização desta vacina e da AstraZeneca, mas aponta que existem "condições para manter a vacina". Sublinha que apenas foram registados sete casos nos Estados Unidos e que as conclusões da EMA, reveladas ontem, estão ainda sob avaliação.