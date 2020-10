Siga a Sábado nas redes sociais

A diretora do Departamentos de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, Fernanda Pêgo, está infetada com Covid-19. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, a procuradora Fernanda Pêgo encontra-se há alguns dias em isolamento. Os restantes magistrados que trabalham no edifício D, onde está situado o gabinete da diretora, foram, através de uma ordem de serviço, colocados em teletrabalho.Do grupo de funcionários judiciais que trabalham naquele edifício do Campus da Justiça, em Lisboa, apenas dois foram retirados das instalações. Os restantes mantêm-se em trabalho presencial, apesar do risco, uma vez que, como adiantou à SÁBADO uma fonte, há contactos frequentes entre as várias secções e com magistrados.A SÁBADO já questionou a Procuradoria-geral da República sobre esta situação no DIAP de Lisboa - até porque, todos os dias, as instalações são acedidas por dezenas de pessoas, desde arguidos, testemunhas, advogados e polícias - aguardando uma resposta.