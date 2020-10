Mariana Gomes é aluna do segundo ano de Direito, na Universidade de Lisboa (UL) e está pela segunda vez infetada com o novo coronavírus. Desta vez até nem teve sintomas e nos primeiros cinco dias ainda esteve em isolamento na residência universitária, onde vive enquanto estudante deslocada de Guimarães. Mas assim que outros alunos de outra residência testaram positivo acabaram todos a ser reencaminhados para uma pousada da juventude e foi aí que as condições começaram a piorar."Na sexta-feira fui reencaminhada para aqui depois de cinco dias em isolamento. Quando cheguei perguntei qual era o protocolo que permitia estarem quatro pessoas num quarto, com cargas virais diferentes. O administrador dos Serviços de Ação Social da UL deu informações contraditórias. Primeiro disse que havia um protocolo assinado, depois não encontravam o documento. Então liguei para a linha Saúde 24 e disseram que era ilegal, mas como não temos nenhum documento, não sabemos se é ou não legal", começa por contar Mariana Gomes, àA estudante partilha neste momento o quarto com outra colega, embora este tenha dois beliches e possa albergar quatro pessoas. É neste espaço contíguo - "de 2x4,5 metros" - que terá de passar pelo menos mais dois dias, uma vez que já está no oitavo dia de isolamento sem sintomas e que as novas regras impõem 10 dias de isolamento para casos positivos ligeiros ou moderados Ainda assim, teme que possa ter de ficar mais tempo. Já que que tem de partilhar espaços com os outros estudantes infetados e outras pessoas que também estarão doentes e aí foram colocadas. "Continuo a partilhar uma sanita e uma casa de banho para um piso inteiro de pessoas infetadas. Fui a primeira dos estudantes que contraiu o vírus e até posso ser a primeira a ficar curada, mas se convivo com os outros doentes, arrisco-me a ficar infetada outra vez."Ao todo, estão nesta pousada sete estudantes da UL. Todos aqui colocados na sexta-feira por ordem do delegado de saúde. À, o gabinete de comunicação da reitoria esclarece que a Universidade está a acompanhar o caso, mas que as responsabilidades sobre as condições em que os jovens estão são das autoridades de saúde, que para aí decidiram reencaminhar os casos positivos.O desafio para Mariana e outros colegas, como a sua companheira de quarto, não passa apenas por dividir o espaço reduzido com outras pessoas. "Sou vegan e intolerante à lactose e a minha colega é vegan, intolerante à lactose e ao glúten. Hoje de manhã [segunda-feira] deram-nos um pão com queijo e manteiga, que nós não podemos comer, ao almoço uma canja de frango, que nós não comemos, e arroz com folheado de espinafres e queijo. Logo o nosso almoço será arroz. Já reclamei, mas a resposta foi 'não podemos fazer nada'. Eu nem sequer tenho cá família, então tenho de pedir a amigas que me tragam comida, senão passo fome."Estudar aqui também está fora de questão: "Não consigo ter acesso ao zoom e não consigo estudar, não tenho secretária. E agora com isto tudo nem tenho estado psicológico para isso." Mariana Gomes acrescenta ainda que o quarto tem apenas "uma mesa redonda minúscula, que nem dá para fazermos as refeições as duas ao mesmo tempo, quanto mais para estudar".Um cenário que até pode piorar, subinha, já que se aguardam os resultados de contactos de risco dos estudantes que agora deram positivo e estão aqui em isolamento. "Se os contactos testarem positivo, têm de vir para aqui e não há condições", alerta a aluna de Direito.A situação em que estão estes estudantes foi tornada pública pela Brigada Estudantil, a que Mariana também pertence. Esta segunda-feira, este grupo que reclama melhores condições para os estudantes leva a cabo uma ação de sensibilização junto dos serviços de Ação social da Universidade de Lisboa.