Covid-19. Terceira dose da vacina começa a ser administrada segunda-feira

"De acordo com a evolução do conhecimento científico e da situação epidemiológica poderão vir a ser definidos outros grupos-alvo para a administração de doses de reforço", refere a Direção-Geral da Saúde na atualização da norma da vacinação.

A dose de reforço da vacina contra a covid-19 começa a ser administrada na próxima segunda-feira, segunda a última atualização da norma da Direção-Geral da Saúde (DGS). A terceira dose será dada a pessoas com mais de 65 anos e a residentes em lares.







Mariline Alves

Sobre esta nova fase, a DGS sublinha que "de acordo com a evolução do conhecimento científico e da situação epidemiológica poderão vir a ser definidos outros grupos-alvo para a administração de doses de reforço".À Lusa, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou que, no caso dos idosos que tomaram a vacina contra a gripe, é necessário um intervalo de 14 dias entre a administração das duas vacinas.A DGS atualizou ainda o tempo de recobro em caso de administração da vacina contra a covid-19. Até agora, era aconselhada uma vigilância pós-vacinação durante 30 minutos, mas o tempo pode ser reduzido "para, pelo menos, 15 minutos".Esta redução do tempo de vigilância só pode acontecer em "pessoas saudáveis, isto é, sem história de comorbilidades crónicas ou medicação crónica" e em pessoas que não apresentaram qualquer reação de hipersensibilidade ou de anafilaxia na toma das doses anteriores.