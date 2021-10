Covid-19: Porque que é ainda há surtos em lares?

É com preocupação que o presidente da Associação de Apoio Domiciliário, de Lares e Casas de Repouso de Idosos (ALI) vê os números de casos de covid-19 a aumentarem. "Assim que se decretou o fim das medidas restritivas, disse logo que isto se ia complicar. Compreendo que as pessoas estejam saturadas, mas nos lares não podemos facilitar", diz à SÁBADO João Ferreira de Almeida.



Aliás, o facto de existirem vários surtos ativos em lares – os últimos dados da DGS contabilizavam 42 – pode indicar que haja algum afrouxamento de medidas. "Há pouca orientação nas normas, aliás até temos indicações que se contradizem o que faz com que nalguns locais possa ter ocorrido algum alívio. Esta é uma suposição minha", sublinha. João Ferreira de Almeida revela à SÁBADO que enviou hoje um email ao secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, a pedir esclarecimentos sobre que medidas seguir no que toca às visitas de familiares porque estão a "levantar-se situações desagradáveis e conflituosas entre os familiares dos idosos e os lares."



O problema relaciona-se com as contradições entre "os pontos 38 e 39 da Orientação 009/2020 da DGS sobre a saída dos idosos dos lares e o ponto 26 da mesma Orientação sobre a realização de visitas aos lares que remete para a Informação 011/2020 da DGS". O que quer isto dizer?