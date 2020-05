Governo vai reforçar Autoridade para as Condições de Trabalho

Com o início da pandemia de covid-19 , a própria Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) entrou em... teletrabalho. O que coincidiu com uma enxurrada de denúncias dos mais variados abusos, em termos de horários, não pagamento de todas as obrigações salariais, ou desrespeito pelas condições de segurança e proteção individual. Hoje, no parlamento, o líder do PCP questionou o governo precisamente sobre estes abusos e a falta de fiscalização. Em resposta a Jerónimo de Sousa, António Costa anunciou um reforço do número de inspetores da ACT, de forma a intensificar a ação inspetiva.Em concreto, haverá 42 novos inspetores que estavam em estágio e passam a funções regulares; no dia 30, entram 85 candidatos em estágio; e houve uma reposição em funções de 72 inspetores. Costa anunciou ainda um acréscimo das ações inspetivas, e, mais do que isso, um "reforço das competências administrativas e executivas" dos inpetores, que não concretizou, e que deverá ser aprovada ainda esta semana ou na próxima - e que, presume-se, dará maior margem para intervenção aos inspetores.Foi um momento de consenso no debate: Costa concordou com Jerónimo para dizer que esta, sendo uma altura de dificuldades, "não pode ser uma altura de abuso". Por isso mesmo, e antes deste reforço, a ACT já publicou normas sobre horários de trabalho neste novo contexto e em matéria de "segurança e saúde" haverá normas em vigor para todos os setores de forma a garantir a proteção dos trabalhadores.Outro momento de consenso com Jerónimo foi a referência à comemoração do 1º de maio promovida pela CGTP em Lisboa. O Líder comunista elogiou a manifestação, António Costa alinhou e apontou que quer a DGS quer as autoridades não detetaram qualquer violação às normas impostas. Isto, apesar de terem ocorrido deslocações entre concelhs, de autocarro, proibidas naquele fim de semana, e momentos, na rua, de maior aproximação de pessoas do que a recomendada pelas autoridades de saude.