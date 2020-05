Fernando Chaves, especialista na multinacional de gestão de risco Marsh Portugal, que participa na elaboração do relatório, Global Risks Report, revela que desde 2006 já havia indícios do risco de uma situação semelhante a que vivemos hoje. Alerta que os sistemas de saúde estão mais vocacionados para lidar com doenças crónicas do que com situações de emergência, como a pandemia.





Além disso, o estudo, que a corretora de seguros Marsh apresentou em Portugal, indicava que existia uma pressão nos sistemas de saúde e que provavelmente em países como Itália ou até mesmo Portugal existia um risco de colapso elevado. Mas há outros desafios, fruto dos tempos que vivemos hoje, como o cibercrime. Para o analista, também a forma como trabalhamos se está a alterar.

O Global Risk Report já identificava o risco de pandemia?

Ao longo dos anos, fomos tendo menções a este tema, quer das pandemias, quer da dificuldade na preparação dos vários países. Nos relatórios de 2007 e 2008 o risco de pandemia ocupava, respetivamente, os 4º e 5º lugares do top de maior impacto. The Global Risks Report, um estudo produzido pelo World Economic Forum – e do qual o grupo Marsh & McLennan é parceiro, reflete a perceção de uma amostra significativa de entidades e profissionais, sobre os riscos que poderão afetar-nos numa escala global num prazo de 10 anos.



Mais tarde em 2015, dizia-se mesmo que havia uma necessidade forte de coordenação público-privada e que eram inevitáveis os surtos. Ou seja, "a vulnerabilidade dos centros urbanos às pandemias aponta para a necessidade de uma forte coordenação público-privada, envolvendo organizações além do sector de saúde tradicional. A capacidade de mobilizar uma resposta de sectores tão diversos quanto a produção de alimentos, telecomunicações e cadeias de fornecimento corporativas determinará como as epidemias serão combatidas no futuro." E se saltarmos para o ano passado, já existia um capítulo bastante desenvolvido sobre as questões dos vírus, quer isto dizer, uma pandemia que causaria danos incalculáveis.



A globalização tornou o mundo mais vulnerável aos surtos de doenças infeciosas. A verdade é que nenhum país está preparado para uma pandemia. Em Portugal, sou o porta-voz do Global Risks Report, e leio o estudo com muita atenção e é de facto preocupante. Mas poderemos questionar-nos: porquê a pandemia deixou de aparecer no top 5?

Porquê?

É uma questão de perceções. Houve outras ameaças mais latentes, como as alterações climáticas, os sismos, furacões e as tempestades. As organizações trabalham muito com o que é percepcionado, a COVID-19 quando apareceu, parecia estar muito longe, na China.



Refere ainda que os sistemas de saúde não estavam preparados para lidar com uma pandemia?

Os sistemas de saúde estão orientados para gerir doenças crónicas, não para estados de emergência. Depois da irradicação de outras doenças, os sistemas de saúde passaram para as doenças crónicas, como por exemplo, o Alzheimer. Hoje temos uma Europa envelhecida. Não estão preparadas para as emergências. Por exemplo, Portugal está no fundo da tabela quando falamos no número de camas por cada 100 mil habitantes.



Mas temos de ter em atenção que estamos pressionados por questões ambientais, com a perda de biodiversidade, a desmatação e o degelo, muitos vírus adormecidos surgem. Se associarmos isso aos processos migratórios e a globalização - num instante estamos do outro lado do globo – facilmente uma doença se propaga. Se olharmos para o estudo, reparamos que há ainda um excesso de antibióticos.



Que erros foram cometidos?

Não ter havido uma leitura atenta dos sinais, para perceber que era uma ameaça real. Basta percebermos que tivemos em 2002 a SARS. As questões de emergência nem sequer são percecionadas politicamente. Apesar de a OMS não deixar de mencionar isto. Existe uma lista de doenças que podem degenerar numa pandemia. Há muito tempo que se prevê esta situação. Em 2013/14 tivemos o ébola, uma doença não se transmite com a mesma facilidade, mas é mais mortífera. Em 2015, fomos assustados com surto do zika. Ainda assim, a OMS fala de uma doença X - nome dado a qualquer epidemia internacional séria, causada por um agente desconhecido

O que é?

A doença X é uma doença cujo agente desconhecemos. O planeta está numa alteração tal que podem surgir vírus alterados que são totalmente desconhecidos.

Qual será o impacto da covid-19 na sociedade?

Há varridíssimos riscos, além dos de saúde, os mais imediatos. Naturalmente já estamos a ter os financeiros. As empresas tiveram a trabalhar em cima de uma economia extremamente agressiva, com margens apertadas, muitas delas altamente endividadas. Aquilo que vão ter a partir do momento em que fecham, em que não entra receita, há que pagar dívidas aos bancos, têm o peso dos custos fixos, como será?



Muitas podem não ter capacidade para responder. Porque isto aconteceu quando ninguém estava à espera, toda a cadeia de valor não estava preparada para isso. Por exemplo, a minha empresa até pode estar bem, mas se o meu fornecedor crítico falir, posso ter dificuldade em encontrar outro. E vou substitui-lo a que preço? As implicações são uma incógnita. Não vamos levantar em dois ou três meses. Talvez em dois anos. E existe o risco económico a nível mundial. Sendo que dificilmente podemos falar mais a partir daqui, porque há uma enorme dúvida: como ficarão os Estados Unidos?

Outro risco que é o político. Houve casos de convulsões sociais em Itália, por exemplo. Riscos de pilhagens, convulsões nas prisões, etc. Para não falar nas hipóteses de nacionalizações, não apenas em países mais exóticos. Poderá ainda aumentar o risco de terrorismo, as linhas de defesa estão a apontadas para outra situação e estes grupos não esperam por momentos de paz para atuar. Outro risco: o cibernético.



Porquê?

A maior parte dos ataques cibernéticos ocorrem à sexta-feira, ao final do dia, ao sábado. Motivo? Todos vamos de fim-de-semana, até as equipas de informáticos, logo, os sistemas ficam mais vulneráveis, as invasões detectam-se mais dificilmente. O cibercrime vai continuar. Além disso, as empresas já estão a ter problemas financeiros e podem olhar para todos os custos. Tememos que também, ao nível da gestão da segurança informática, possa haver cortes. Ou mais do que isso, não haver capacidade para investir na segurança. A juntar a isso, o panorama das empresas com muitos a trabalhar a partir de casa, há novas oportunidades para crimes. É preciso haver uma maior robustez das redes. É preciso identificar a vulnerabilidades dos novos riscos.



Acha que a forma como trabalhamos vai mudar?

Claramente vai mudar. Aquelas decisões que, por vezes, as organizações atrasavam durante meses, como passar do papel para a digitalização de processos, foram tomadas no espaço de uma semana. O teletrabalho que se discutia muito, com as ideias dos velhos do Restelo de que não ia resultar, as organizações demonstraram que resulta. Por exemplo, na China, apesar de voltarem à normalidade, continuam a ter reuniões via Zoom, habituaram-se a outras ferramentas mais eficientes. O digital a sobrepor-se a reuniões presenciais. É mais barato, mais fácil de controlar os riscos para a saúde e mais rápido. O comércio também teve de responder rapidamente.



Concorda com a decisão de se manter o teletrabalho durante o mês de maio?

Concordo e parece ser um processo de transição. Creio que é cedo para dizer o que vai acontecer em junho. Depende da evolução dos números da COVID-19. O teletrabalho também depende do tipo de trabalho. Mas para os serviços, sem dúvida, podemos e devemos manter o teletrablabo.

Os preconceitos mudaram em relação ao teletrabalho?

Acho que o preconceito caiu bastante nas últimas semanas. As organizações já começavam a pensar nisto. Posso falar pela nossa, já pensávamos em, pouco a pouco, ver que pessoas estavam disponíveis para isso e já se pensava num eventual teletrabalho uma vez por semana, mesmo antes da COVID-19. E hoje se as pessoas que, se sentem mais seguras em casa, conseguem cumprir as mesmas funções devem continuar.



Há que respeitar outro aspecto: da questão mental. Há muitos trabalhadores, mesmo os mais jovens, que trabalham em casa e estão sozinhos. A solidão para as pessoas mais jovens, que tinham uma vida social e, de repente, estão a entrar em risco de depressão tem de ser tida em conta. Devemos respeitar e se houver necessidade de regressarem.



Podem surgir novas formas de trabalhar nas empresas?

É sempre uma oportunidade. Muitas empresas adiavam muitos procedimentos com receio à mudança. A digitalização dos processos, por exemplo, foi acelerado de tal forma que se criou novas oportunidades para o e-commerce.