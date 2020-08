Covid-19. Todo o País em estado de contingência a partir de 15 de setembro

O Conselho de Ministros decidiu manter a Área Metropolitana de Lisboa (AML) em situação de contingência por mais 15 dias. A partir de 15 de setembro, o Governo vai alargar o alerta e vai pôr todo o País em contingência - que agora só se aplica à AML -, anunciou esta quinta-feira a ministra Mariana Vieira da Silva.



"Os números do último dia e aquilo que sabemos dos números de hoje mostram um aumento do número de casos e, por isso, apesar desta tendência decrescente na região de Lisboa e Vale do Tejo e da tendência relativamente constante ao longo da última quinzena, o Governo considera que aquilo que deve é continuar exatamente com as mesmas medidas que existiam até aqui na próxima quinzena", começou por explicar a ministra da Presidência, após a reunião do Conselho de Ministros

A mudança, a 15 de setembro, pretende preparar o regresso às aulas e aos locais de trabalho. Tratam-se de "medidas adicionais", afirmou Mariana Vieira da Silva, que serão apresentadas a partir de dia 7.



Subsídio de doença pago na totalidade nos primeiros 28 dias de isolamento

O subsídio de doença em caso de infeção pelo novo coronavírus vai ser pago na totalidade durante os primeiros 28 dias, anunciou também a ministra da Presidência.

Mariana Vieira da Silva afirmou que a medida já tinha sido aprovada em sede do Orçamento Suplementar, a qual prevê que os doentes com Covid-19 recebam o subsídio de doença na totalidade durante um máximo de 28 dias.

Na reunião de hoje, o Conselho de Ministros aprovou ainda a falta justificada para os trabalhadores com filhos ou dependentes em isolamento profilático.

"Quem tenha de acompanhar um filho ou dependente fica também com falta justificada durante os primeiros 14 dias", disse a ministra durante a conferência de imprensa que se realizou após a reunião do Conselho de Ministros.



Com Lusa.