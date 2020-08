Em Seul, na Coreia do Sul, foram instaladas dez paragens de autocarro contra a Covid-19. Com paredes de vidro, só deixam entrar quem à entrada medir a temperatura numa câmara térmica e cujo resultado for menor que 37.5 ºC. Quando a porta abre, lá dentro funcionam lâmpadas de radiação ultravioleta, para desinfetar e matar os vírus.





Também há uma câmara térmica colocada a uma altura menor, para indicar a temperatura das crianças.Os sistemas de ar condicionado estão ligados às lâmpadas de raios ultravioleta, neutralizando o vírus ao mesmo tempo que refresca o ar.Os passageiros que aguardam o autocarro têm acesso ao Wi-Fi e a um dispensador de álcool-gel. Dentro da paragem, as pessoas são aconselhadas a usar máscaras e a manter pelo menos um metro de distância umas das outras.Estas paragens foram desenhadas para proteger das chuvas da monção e do calor que se sente no verão. Entre 300 e 400 pessoas usam-nas por dia. Cada paragem custa 93 mil euros, segundo o jornal The Guardian.