Dois em cada três infetados pela Covid-19 em Portugal já recuperaram

No mesmo dia em que Lisboa e Vale do Tejo registou o menor número de casos em mais de um mês, Portugal registou o maior número de recuperados desde 24 de maio, altura em que foram dados como recuperados quase 10 mil doentes.

Se excluirmos este dia, que foi uma atualização após alterações na metodologia no registo de dados no trace-covid, este foi o quinto dia com mais recuperados do novo coronavírus.

São agora 31.550 casos recuperados entre mais de 47 mil infetados, o que indica que dois em cada três infetados em Portugal já recuperaram.

Devido ao crescimento de recuperados e pequeno aumento de casos – foram 233, o menor número de infetados diários da última semana -, este foi também o maior decréscimo de casos ativos desde a atualização de recuperados a 24 de maio. São agora 13.833 os casos ativos no país, o meor número desde 9 de julho.

Quanto a internados, o país registou mais cinco internados, subindo o total para 472. Destes, 69 encontram-se em unidades de cuidados intensivos, mais seis que no dia anterior.