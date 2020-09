Covid-19. Seis meses de pandemia em seis gráficos

O dia era 2 de março de 2020. Portugal tinha já 85 casos suspeitos do novo coronavírus, mas nenhuma confirmação de que a pandemia que assolava Wuhan, na China, tivesse chegado ao país. Em conferência de imprensa, Marta Temido confirmou a existência dos primeiros casos confirmados, o primeiro vindo de Itália e o segundo de Espanha. Seis meses depois, a Covid-19 já infetou mais de 58 mil pessoas: 1.824 morreram, mas mais de 42 mil já recuperaram e o país acautela-se agora perante a ameaça de uma segunda vaga que já chegou a outros países da Europa.

Como evoluiu a pandemia em Portugal

A evolução de casos da Covid-19 levou ao estado de emergência em março, com o maior número de infetados num dia a ser registado a 10 de abril: mais de 1.500 casos confirmados em 24 horas.

Desde então, o número de casos teve um pequeno ressurgimento em meados de maio - pouco após o desconfinamento e os feriados do 25 de abril e do 1 de maio.

O aumento de casos na região de Lisboa e Vale do Tejo no fim do mês de maio e início do mês de junho levou a um estado de contingência em Lisboa e nos concelhos da sua Área Metropolitana.

A situação só ficaria controlada no fim do mês de julho e Portugal vê agora a ameaça de uma segunda vaga, com os número de infetados a chegarem novamente aos 400 num dia a 28 de agosto - o que não acontecia desde o início de julho.

Veja a evolução da Covid-19 por região

O domínio de casos de Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo

A região do Norte registou a grande maioria de casos do novo coronavírus até meados de maio, altura em que os concelhos de Lisboa e Vale do Tejo começaram a registar grandes aumentos de infetados.

A situação levou a grandes restrições nesta região, mas a evolução de casos só foi aligeirada neste passado mês de agosto. Neste momento, Lisboa é o concelho com mais infetados - mais de 5 mil -, enquanto Sintra, Loures e Amadora são os outros três entre o top-4 de concelhos com mais casos no país.

Seguem-se Vila Nova de Gaia, Odivelas, Cascais, Porto, Matosinhos e Braga, com seis dos municípios com mais casos a pertencerem à região de LVT e os outros quatro ao Norte.

Na última semana, e contrariamente aos três meses anteriores, o Norte voltou a registar mais casos de Covid-19 que Lisboa e Vale do Tejo e pode estar já e experienciar os primeiros sintomas de uma segunda vaga do novo coronavírus. Esta semana registou também 2.171 casos - o maior número de infetados em sete dias desde meados de julho.

No entanto, esta terça-feira, Lisboa e Vale do Tejo chegou aos 30 mil casos confirmados - mais de metade do total de Portugal -, enquanto o Norte regista pouco mais de 20 mil.

Veja a evolução da Covid-19 por concelho

Casos ativos sobem há 17 dias consecutivos, mas mais de 70% dos infetados já recuperaram

Seis meses após os primeiros casos confirmados, mais de dois terços dos casos confirmados já recuperaram da doença e são considerados curados.

A percentagem de pacientes com Covid-19 recuperados é agora superior a 72%, mas existem ainda mais de 14 mil casos ativos do novo coronavírus no país.

Destes, mais de 13 estão a recuperar em casa, mas existem 306 doentes internados em cuidados continuados e 44 em cuidados intensivos. O número de óbitos causados pela pandemia é de 1.824.

Pico de mortes por Covid-19 aconteceu em abril

Já morreram 1.824 pessoas em Portugal devido à Covid-19, com a taxa de letalidade a ser, neste momento, de 3,13%.

O maior número de óbitos num só dia é de 37 mortes, a 3 de abril. A região mais fustigada pela Covid-19 é o Norte do país, com 849 mortes, enquanto Lisboa e Vale do Tejo já registou 668 mortes e o Centro outras 253.

As regiões do Alentejo e Açores já registaram 22 e 17 mortes, respetivamente, enquanto os Açores lamentaram a perda de 15 pessoas devido ao novo coronavírus. A Madeira, com 160 casos confirmados, é a única região do país a não registar qualquer óbito causado pela Covid-19.