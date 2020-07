O grupo de especialistas que trabalha com a Direção-Geral de Saúde nas previões sobre a evolução da covid-19 em Portugal alertou o organismo de que o número de infetados deverá começar a subir significativamente três semanas após o início do próximo ano letivo, que tem começo marcado para o dia 14 de setembro.Ao semanário Expresso , o professor de epidemiologia Manuel Carmo Gomes avisa que o aumento poderá ser "exponencial" numa fase inicial, "sobretudo nas zonas de maior densidade populacional, nomeadamente Lisboa e Porto", diz, acrescentando que o risco de contágio deverá manter-se elevado até fevereiro e aponta como razões de contágio o funcionamento dos transportes e o decorrer das aulas, numa altura em que as pessoas passarão mais tempo em ambientes fechados.Para conter uma segunda vaga, o Ministério da Saúde promete reforçar cuidados intensivos e laboratórios, apostando no sistema de teleconsultas para doentes que não tenham covid-19. A vacinação contra a gripe será antecipada e alargada a grávidas, funcionários de lares e utentes pertencentes a novos grupos de risco.