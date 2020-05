Covid-19: Rio anuncia cancelamento das festas de Chão da Lagoa e Pontal

"Seguindo as regras do bom senso, e de respeito pela lei e pela saúde de todos nós, o PSD decidiu não realizar nenhuma das suas festas de Verão, designadamente a do Chão da Lagoa na Madeira e a do Pontal no Algarve. Só com disciplina e unidade conseguiremos vencer a Covid-19", escreveu Rio.





Seguindo as regras do bom senso, e de respeito pela lei e pela saúde de todos nós, o PSD decidiu não realizar nenhuma das suas festas de Verão, designadamente a do Chão da Lagoa na Madeira e a do Pontal no Algarve. Só com disciplina e unidade conseguiremos vencer a Covid-19. — Rui Rio (@RuiRioPSD) May 13, 2020







O presidente do PSD, Rui Rio , anunciou, esta quarta-feira, que os sociais-democratas não vão realizar nenhuma das suas tradicionais festas de verão devido à pandemia de covid-19 . A decisão foi avançada pelo líder social-democrata na rede social Twitter.A escolha do PSD surge numa altura em que se discute o facto do PCP não terem desistido da realização da Festa do Avante!, com Jerónimo de Sousa a dizer que os "comunistas são muito criativos" e arranjarão soluções para cumprir as diretrizes das autoridades sanitárias.O primeiro-ministro, António Costa, já assumiu que o Governo não proíbe atividade política e que o evento se pode realizar desde que cumpra as medidas ditadas pela Direção-Geral da Saúde.