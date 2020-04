Covid-19: Realizados mais de 151 mil testes de diagnóstico desde 1 de março

De 01 de março até sexta-feira, foram feitos em Portugal 151.113 testes de diagnóstico da doença covid-19, dos quais 17.083 (11,3%) foram positivos, revelou o Ministério da Saúde.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, o Ministério da Saúde explica que no domingo terá disponíveis cerca de 900 mil testes, "que serão de imediato" distribuídos pelas administrações regionais de saúde e Regiões Autónomas, "de acordo com as necessidades identificadas".

Desde 01 de abril, o ministério revela que têm sido feitos, em média, 8.900 testes diários de diagnóstico do novo coronavírus.

Do total dos 151.113 testes já realizados, embora a tutela de Marta Temido refira a existência de 17.083 que deram positivo à doença, o balanço mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS), feito na sexta-feira ao início da tarde - remetendo para dados do dia anterior -, dá conta de 15.472 casos de infeção confirmados.

A diferença de valores acontece porque um mesmo doente "realiza vários testes, designadamente para avaliação da cura, pelo que o número de testes é sempre superior ao de casos confirmados", esclareceu o ministério.

Em Portugal, segundo o balanço de sexta-feira da DGS, registaram-se 435 mortos, mais 29 do que na véspera.

O país, com os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.