Covid-19: Quase oito milhões de portugueses já têm a vacinação completa

Mais de 85% dos portugueses já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 e quase oito milhões já completaram a vacinação. Esta é a conclusão do relatório de vacinação, divulgado esta terça-feira, que indica que já foram distribuídas, desde dezembro do ano passado, mais de 15 milhões de doses da vacina.







Vacinação contra a Covid-19 em Portugal Mariline Alves

Portugal já recebeu mais de 18 milhões de doses, o que sugere que estejam em reserva quase três milhões de doses de vacina. Com a vacinação de jovens de 16 e 17 anos no último fim de semana, a percentagem da faixa etária entre 12 e 17 anos com vacinação completa é agora de 25%, com 81% destes adolescentes a já ter recebido pelo menos uma dose da vacina.Já na faixa entre os 18 e 25 anos, a percentagem de pessoas com vacinação completa está já nos 64%, com 86% a ter recebido pelo menos uma dose. Na faixa seguinte, entre os 25 e 49 anos, 92% já recebeu pelo menos uma dose da vacina, com 85% a já estar completamente vacinado.O Norte é a região do país com a vacinação avançada, onde 87% das pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina e 78% já tem a vacinação completa. Seguem-se Centro e Alentejo, com 86% da população com pelo menos uma dose, e Lisboa e Vale do Tejo, Açores e Madeira, com 81%. Algarve é a região onde a vacinação está mais atrasada, com 79% da população com pelo menos uma dose.