As lojas dos CTT estão a vender gel desinfetante e máscaras para o combate à covid-19 Os CTT afirmam no site da empresa que "tendo em conta o atual contexto de pandemia por covid-19 em que vivemos", começaram "a comercializar estes produtos na sua rede de retalho, procurando que os cidadãos se desloquem o menos possível na compra de bens essenciais".Nas lojas dos CTT vai poder encontrar "máscaras cirúrgicas com certificação ASTM nível 2, de acordo com a diretiva da União Europeia e com embalamento próprio (por 10 euros o pack de 6 unidades)". Pode comprar também o "gel desinfetante com 70% de álcool (5 euros uma embalagem de 100ML), cuja fórmula está de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde", informa ainda o comunicado.Esta iniciativa dos CTT surge depois de a DGS ter recomendado o uso de máscaras de proteção a quem estiver em locais públicos fechados, incluindo transportes públicos.O Governo decidiu impor um limite máximo de 15% na percentagem de lucro de máscaras, gel, álcool e dispositivos médicos, para tentar combater os preços excessivos nestes produtos considerados essenciais nesta altura.