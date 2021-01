Covid-19. Quase 85% dos concelhos estão em níveis de risco

Quase 85% dos concelhos do país estão num dos três níveis de risco da covid-19 e 72 municípios mais do que duplicaram o seu número de novos casos nas últimas duas semanas. Estas foram duas das consequências do período de Natal e Ano Novo em Portugal, com 241 concelhos a aumentarem o seu número de novos casos nas últimas duas semanas, em relação ao anterior boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Entre 23 de dezembro e 5 de janeiro, foram 57 os concelhos com incidência acima dos 960 novos casos por 100 mil habitantes, o que os coloca no nível de risco extremamente elevado. Na passada semana eram 25 os municípios neste patamar de risco, o que significa que apenas entre o Natal e o Ano Novo duplicaram o número de concelhos em risco extremamente elevado.

No segundo patamar de risco, o muito elevado, estão 132 concelhos com menos de 960 mas mais de 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias - quase duplicaram em relação à semana passada, quando eram 75 os municípios neste nível de risco.

No total, são agora 189 concelhos nos dois níveis de risco mais elevado, o que equivale a 61% dos concelhos onde vivem 7,6 milhões de pessoas.

No último patamar de risco - os que concelhos que têm mais de 240 casos e menos de 480 casos por 100 mil habitantes - estão mais 69 concelhos, um número também superior em relação aos 65 que eram registados no boletim da passada semana que juntava dados entre os dias 7 e 20 de dezembro.

Ao todo, 72 concelhos duplicaram ou mais do que duplicaram o seu número de novos casos nas últimas duas semanas em relação ao anterior boletim. Três deles - Fornos de Algodres, Mêda e Almodôvar - multiplicaram por mais de 10 o seu número de casos em apenas sete dias, e outros oito concelhos - Aljustrel, Campo Maior, Ferreira do Zêzere, Trancoso, Calheta na Madeira, Borba, Tavira e Reguengos de Monsaraz - multiplicaram em mais de cinco vezes os seus novos casos na última semana.

Lisboa com mais de 3 mil novos casos e novamente em risco muito elevado

Depois de na última semana ter descido o seu nível de risco de muito elevado para apenas elevado, a capital voltou a registar uma subida no número de novos casos. A incidência de 653 casos por 100 mil habitantes significa que, entre a semana do Natal e a do Ano Novo, Lisboa confirmou mais de 3.300 novos casos.

Lisboa é também o único concelho com mais de 3 mil novos casos registados neste período e tem quase o dobro dos infetados que o segundo município com mais casos neste período: Sintra, com mais de 1.800.

Portugal teve, além de Lisboa e Sintra, mais 11 concelhos com mais de mil novos casos, todos nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Norte. Vila Nova de Gaia, com mais de 1.500 novos casos, foi o terceiro concelho com mais infetados neste período, seguido de Loures, Braga, Guimarães, Barcelos, Porto, Gondomar, Santa Maria da Feira, Vila Nova de Famalicão, Cascais e Oeiras.

Porto, Gaia, Loures, Cascais e Oeiras, que no anterior boletim estavam em risco elevado como Lisboa, também voltaram ao nível de risco muito elevado, do qual Sintra permanece de fora - tem 473 novos casos por 100 mil habitantes.

Neste parâmetro, o concelho com mais novos casos por população entre a semana de Natal e a semana de Ano Novo foi novamente Mourão. O município alentejano registou uma incidência nos últimos 14 dias de 3.347 casos por 100 mil habitantes, pouco menos do que tinha registado no anterior boletim. Também no Alentejo, Mora, que o acompanhava na passada semana, está agora em 5.º lugar, mas pouco baixou a sua incidência na última semana.

Em vez disso, foram três concelhos que viram subir vertiginosamente o seu número de casos: Mêda, Fornos de Algodres e Miranda do Douro registaram aumentos de incidência superiores a 1.600 numa só semana, o suficiente para serem colocados na lista de risco extremamente elevado apenas com os casos reportados nos últimos 7 dias. Estes cinco concelhos, todos com incidência superior a 2.000, registaram entre 80 a 175 novos casos nos últimos 14 dias.

Do lado contrário, Manteigas, Nisa e Vidigueira foram os concelhos que mais viram baixar a sua incidência, mas ainda assim os dois últimos permanecem no nível de maior risco da covid-19.