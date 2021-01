Portugal regista esta segunda-feira mais 122 mortes e 5.604 novos casos de infeções pelo novo coronavírus, uma nova redução em relação aos aumentos do último dia, segundo o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS).A DGS regista ainda mais 213 pessoas internadas nas últimas 24 horas. Do total de 3.983 internados, 567 estão na unidade de cuidados intensivos.Desde que o primeiro caso de contágio foi diagnosticado, em março passado, Portugal teve 489.293 casos confirmados e 7.925 mortes com covid-19.Portugal atinge assim um novo máximo de internamentos desde o início da pandemia. Desde o início do ano que o número de pessoas internadas tem vindo a aumentar diariamente.