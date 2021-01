Portugal é o oitavo país com mais casos de covid-19 por milhão de habitantes no mundo

Portugal encontra-se em oitavo lugar no mundo inteiro na lista de casos de infeção pelo novo coronavírus por milhão de habitantes. De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, e da Organização Mundial de Saúde (OMS), apresentados num artigo da Bloomberg , o País fica atrás dos EUA e à frente do Montenegro e Lituânia no top dez.Os dados foram recolhidos até 10 de janeiro e recolhidos nos últimos sete dias. Em primeiro lugar, encontra-se a Irlanda, com 10.100 casos por milhão de habitantes. O sistema hospitalar irlandês está sob grande pressão, com as pessoas a serem tratadas em ambulâncias junto ao hospital Letterkenny, em Ulster, no fim de semana por falta de capacidade nas instalações.A República Checa encontra-se em segundo lugar, com 8.900 casos por milhão de habitantes, e a Eslovénia em terceiro, com 7.200 casos por milhão.