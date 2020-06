Covid-19: Proença-a-Nova realiza Festa do Município em formato digital

A Câmara de Proença-a-Nova mantém a realização da Festa do Município para os dias 12 e 13, mas o evento decorrerá em formato digital.

"A pandemia deu-nos a oportunidade de inovar, de fazer diferente. Valorizar os nossos recursos é e sempre será uma prioridade do executivo. É da capacidade de nos reinventarmos que dependerá o impacto desta situação no nosso concelho", afirma, em comunicado hoje divulgado, o vice-presidente do município de Proença-a-Nova, João Manso.

"Proença-a-Nova On Festa" integra uma emissão 'online' em direto e sem interrupção durante 17 horas, à semelhança de uma emissão de um canal televisivo.

"A transmissão, via Youtube e Facebook, arranca na sexta-feira, dia 12, a partir das 22:00 até às 00:00 e sábado, dia 13, a partir das 09:00, com a transmissão em direto das comemorações do Dia do Município", lê-se na nota.

A Festa do Município de Proença-a-Nova, que decorre num formato diferente e nunca antes realizado, mantém como tema as "Plantas Aromáticas e Medicinais".

A programação inclui apontamentos de cultura e arte, reportagens sobre diversos temas como a ciência e o Centro Ciência Viva da Floresta (CCVF) de Proença-a-Nova, o turismo de natureza e as potencialidades dos percursos pedestres, das praias fluviais e da diversidade da flora e fauna locais.

Já nos conteúdos de entretenimento, o destaque vai para a música, com o Grupo Coral de Proença-a-Nova, os grupos de música jovem, DJ e os tradicionais animadores de concertina.

O humorista Nilton é o cabeça de cartaz do "Proença-a-Nova On Festa", cujo espetáculo irá ser transmitido no sábado à noite.

A cozinha ao vivo com alguns "chefs" conhecidos e a tradicional animação teatral vão estar presentes na Festa do Município, sendo que todos os intervenientes são naturais ou têm raízes no concelho de Proença-a-Nova.