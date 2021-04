Covid-19. Portugal regista mais 4 mortes e 636 casos

Portugal está agora a verde no gráfico do desconfinamento, registando um R abaixo de 1.

Portugal registou esta quinta-feira mais 4 mortes por covid-19, aumentando para quase 17 mil vítimas mortais desde o início da pandemia.







Portugal Covid-19 Reuters

Nas últimas 24 horas foram registados mais 636 casos do novo coronavírus, para um total superior a 833 mil casos de covid-19.Nos internamentos os números voltaram a dimimuir. São agora 395 internados, menos dois que ontem, e 104 nos cuidados intensivos, menos 6.Foram registados 521 recuperados nas últimas 24 horas, subindo para mais de 791 mil as pessoas que já recuperaram da doença. No entanto, o número de casos ativos subiu em relação ao dia anterior, para 24.764.Segundo a mais recente atualização da matriz de risco da pandemia, Portugal está agora na zona verde do gráfico do desconfinamento, registando um índice de transmissibilidade do vírus de 0,98 e uma incidência de 72,7 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas.