“Sequestro” no consulado de Portugal em Goa

O caso terá ocorrido no passado dia 20 de abril no consulado de Portugal em Goa, Índia. João Costa, inspetor-chefe, e Rui Miguel, inspetor, ambos da Polícia Judiciária (PJ) portuguesa entraram nas instalações consulares para interrogar a funcionária Maria Cíntia Fernandes. Em causa, um processo de alegada falsificação de documentos para obtenção da cidadania portuguesa relacionada com este consulado.



De acordo com o que a trabalhadora contou mais tarde aos dirigentes do STCDE - Sindicato dos Trabalhadores Consulares, das Missões Diplomáticas e dos Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, os investigadores dirigiram-se à sala onde trabalha, fecharam a porta à chave e impediram-na de contactar a advogada ou o sindicato a que pertence. Constituíram-na arguida com termo de identidade e residência e apreenderam-lhe o telemóvel privado, exigindo o código de acesso ao mesmo. Durante mais de cinco horas, diz, Cíntia Fernandes não pôde falar com ninguém.

Alexandre Vieira, secretário-geral adjunto do STCDE, denunciou o caso à SÁBADO: "Está tudo mal. Esta constituição de arguida e termo de identidade e residência não se aplica no estrangeiro, este senhor usurpou as suas funções, sendo que fez do consulado uma esquadra de polícia ou uma sala da PJ. Fizeram pressão, nomeadamente coação, dizendo que ela tinha que entregar o telemóvel pessoal e o código de acesso. Tudo dentro de um consulado, que é muito mais grave, e sem o conhecimento das autoridades indianas. Nos termos da lei, tem que haver uma carta rogatória para quem vive no estrangeiro. Imagine que as autoridades indianas entravam em Portugal e notificavam alguém no seu posto de trabalho, fechando essa pessoa numa sala e interrogando-a, pulando por cima das autoridades do país… ilegalidade total."