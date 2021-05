Covid-19. Portugal regista 2 mortes e mais 387 infetados

Esta terça-feira Portugal baixou a barreira dos 300 internados com covid-19, a primeira vez que tal acontece desde março do ano passado.

As mais lidas

Portugal registou esta quarta-feira 2 vítimas mortais da covid-19, subindo para 16.983 o número total de mortes causadas pela pandemia desde o ano passado. Nas últimas 24 horas, Portugal confirmou 387 novos casos, com o número total de infetados no país a ser agora superior a 838 mil.







Portugal Covid-19 GettyImages

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde refere ainda que foram registados mais 513 recuperados da doença, subindo para mais de 798 mil o número de pessoas que já deixou de apresentar testes positivos ao vírus. O número de casos ativos continua a ser de pouco mais de 22 mil.Depois do número de internamentos ter baixado para menos de 300 pela primeira vez desde março do ano passado, os internados voltaram a baixar. Foram registados 297 doentes hospitalizados com covid-19, mais um que na terça-feira, dos quais 83 em unidades de cuidados intensivos, menos 4 que ontem.