Covid-19. Portugal com 445 novos casos em mais um dia sem mortes

Pelo nono dia desde o início da pandemia, Portugal não regista óbitos por covid-19. Nas últimas 24 horas foram registados 445 novos casos, para um total de 848 mil infetados desde 2 de março do ano passado.







Portugal é o único país que tem o seu R acima de 1 na UE e apenas Reino Unido e Noruega registam um valor maior na Europa. O índice de transmissibilidade em Lisboa e Vale do Tejo já esteve nos 1,20, mas está a baixar é já é de 1,11.









Açores é a única região do país na zona vermelha da matriz de risco, com Madeira, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Centro na zona amarela do gráfico de desconfinamento.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde o número de casos tem vindo a aumentar, 185 infeções, menos de metade do país. Este sábado a região registou um novo máximo da região dos últimos três meses - desde 6 de março que não eram registados tantos casos em LVT.Foram registados mais 256 recuperados em relaçao ao dia anterior, o que significa um aumento de 189 casos ativos - são agora cerca de 22.800.O número de internados baixou nas últimas 24 horas. Foram registados mais 27 internados em relação ao dia anterior: são agora 271, dos quais 54 em unidades de cuidados intensivos - mais cinco que na sexta-feira.Atualmente, o R(t) da Covid-19 em Portugal é o mais alto de toda a União Europeia (1,07), e a incidência encontra-se nos 60 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.