Covid-19. Portugal com 18 mortes e 12.794 novos casos nas últimas 24 horas

Boletim da DGS passa a ser divulgado semanalmente. A incidência do vírus no país é de 1.411 por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, enquanto o R(t) a nível nacional está nos 0,91.

Portugal registou esta quarta-feira 21 mortes por covid-19, aumentando para 21.285 o número total de vítimas mortais da pandemia.







Portugal Covid-19 Reuters

Nas últimas 24 horas foram confirmados 12.794 novos casos, com o total de infetados a ser já superior a 3,3 milhões nos últimos dois anos.A incidência do vírus no país é de 1.411 por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, enquanto o R(t) a nível nacional está nos 0,91.Atualmente estão internados 1.127 doentes com covid-19, menos 47 em relação ao dia anterior. Destes, 70 encontram-se em unidades de cuidados intensivos - menos dois que no dia anterior.

O número de óbitos a nível mundial relacionados com a pandemia da covid-19 superou esta segunda-feira a marca dos seis milhões. A marca de um milhão de mortes em todo o mundo devido ao SARS-CoV-2 foi alcançada sete meses após o início da pandemia. Quatro meses mais tarde já eram dois milhões os óbitos. Desde então, a cada três meses registam-se mais um milhão de mortes. No entanto, os cinco milhões tinham sido registados ainda em finais de outubro, há pouco mais de quatro meses.