Covid-19. Boletim da DGS passa a ser semanal

A DGS justifica a decisão de descontinuar os relatórios diários com a "atual fase" da pandemia em que Portugal se encontra.A entidade de saúde informa em comunicado ainda que o novo "Relatório de Situação" incluirá o número de casos confirmados e de óbitos em Portugal, acumulado a 7 dias, bem como a ocupação hospitalar diária no continente, com a respetiva variação semanal, além da divulgação do número de casos, internamentos e óbitos por região de saúde e a sua distribuição por grupo etário.O relatório incluirá ainda o número de internamentos com as camas ocupadas com casos de covid-19, com os dados a serem disponibilizados pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).Sobre a vacinação contra a covid-19, o boletim terá dados da cobertura vacinal contra a covid-19, incluindo a vacinação iniciada, completa e de reforço por grupo etário. "Os dados sobre a vacinação contra a gripe, cuja campanha está em fase de conclusão, deixarão de ser divulgados", refere a DGS.O relatório de situação será, assim, publicado em simultâneo com o chamado "relatório de linhas vermelhas", com a monitorização da situação da pandemia no país, e a DGS assegura que o modelo de divulgação de dados será ajustado "sempre que a situação epidemiológica o justifique ou exista necessidade de contemplar outros indicadores".